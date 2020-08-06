От 3 до 83 лет: на Ривненщине коронавирусом заразились еще почти 70 человек

В области зафиксировали еще один летальный случай, связанный с новой болезнью.

Вечером среды, 5 августа, в Ровенской области наличие нового типа коронавируса COVID-19 подтвердили у еще 69 человек.

Пациентам от 3 до 83 лет, сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

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По его словам, в области зафиксировали еще один летальный случай, связанный с новой болезнью: умерла 55-летняя жительница села Городище Березновского района.

В то же время, в течение суток от новой болезни на Ровенщине вылечились еще 76 пациентов.

Между тем лабораторный центр обработал 825 ПЦР-исследований (методом полимеразной цепной реакции) и 1 146 ИФА-исследований (методом иммуноферментного анализа).

С начала вспышки в Ровенской области новую коронавирусную инфекцию подхватили 6 538 человек. В частности, 101 инфицированный умер от осложнений заболевания, тогда как еще 5 122 пациента уже выздоровели.

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