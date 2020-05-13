В Хмельницкой области мужчина с COVID-19 ходил на работу, зная о диагнозе

Мужчина вышел на работу после проведенного медиками теста на коронавирус.

Житель Староконстантинова Хмельницкой области с подтвержденным COVID-19 ходил на работу.

Об этом сообщил глава городка Николай Мельничук.

Читайте такжеВ Киеве за сутки от коронавируса умерло двое человек, еще 30 заразились

Мужчина вышел на работу после проведенного медиками теста на коронавирус. Накануне больного отправили в больничный отпуск.

«Мужчина с коронавирусом сознательно или бессознательно, имея температуру, будучи на больничном, пошел на производство, подверг риску своих коллег. И сейчас приехали медики проверять», – рассказал Мельничук.

По словам мэра Староконстантинова, родственница зараженного тоже больна и находится в тяжелом состоянии в инфекционном отделении больницы области.

Читайте также: