По словам министра, в решениях о введении любого уровня эпидемической опасности в том или ином районе нет политики.

Министр здравоохранения Максим Степанов встретится с руководителями местных органов власти и обсудит ситуации с последующим соблюдением карантинных ограничений.

Об этом глава Минздрава сообщил в эфире “Завтрака на 1+1”.

"Я готов максимально коммуницировать с мэрами городов, объяснять им, для чего необходимы противоэпидемические меры. Вчера я инициировал такую встречу. Для меня важно, чтобы регионы соблюдали карантинные ограничения, чтобы система работала и мы могли вовремя оказывать медицинскую помощь", - отметил глава Минздрава.

По словам министра, в решениях о введении любого уровня эпидемической опасности в том или ином районе нет политики. Эти решения принимаются на основе определенных показателей эпидемической опасности. Если район или город превышает эти показатели - Комиссия ТЭБ и ЧС на заседании меняет уровень опасности.

"В политику начинают играть тогда, когда на уровне местной власти принимают решение - соблюдать противоэпидемические нормы или нет. Соблюдение норм не должно быть инструментом политической борьбы, а должно безусловно выполняться. Именно для этого Минздрав их и разрабатывает. К сожалению, мы как министерство находимся в ситуации, когда нам приходится надеяться на разум местных властей и на их понимание опасности ситуации", - подчеркнул Степанов.

Сейчас в Украине растет не только заболеваемость COVID-19, но и заполненность коек. В среднем по стране этот показатель составляет 45%.

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Автор: УНИАН