В Украине за сутки резко возросло количество новых случаев заражения COVID-19
В Украине зафиксировано 19706 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев заражения.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 788 случаев;
Волынская область — 698 случаев;
Днепропетровская область — 856 случаев;
Донецкая область — 138 случаев;
Житомирская область — 589 случаев;
Закарпатская область — 964 случая;
Запорожская область — 398 случаев;
Ивано-Франковская область — 1257 случаев;
Кировоградская область — 455 случаев;
г. Киев — 2475 случаев;
Киевская область — 1316 случаев;
Львовская область — 1175 случаев;
Луганская область — 43 случая;
Николаевская область — 274 случая;
Одесская область — 806 случаев;
Полтавская область — 266 случаев;
Ривненская область — 1287 случаев;
Сумская область — 165 случаев;
Тернопольская область — 1098 случаев;
Харьковская область — 851 случай;
Херсонская область — 173 случая;
Хмельницкая область — 294 случая;
Черновицкая область — 2842 случая;
Черкасская область — 381 случай;
Черниговская область — 117 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 года в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщение о подозрении на COVID-19.
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