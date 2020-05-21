В Украине за сутки резко возросло количество новых случаев заражения COVID-19

Лидерами по распространению болезни являются Черновицкая, Ривненская области и город Киев.

В Украине зафиксировано 19706 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев заражения.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 788 случаев;

Волынская область — 698 случаев;

Днепропетровская область — 856 случаев;

Донецкая область — 138 случаев;

Житомирская область — 589 случаев;

Закарпатская область — 964 случая;

Запорожская область — 398 случаев;

Ивано-Франковская область — 1257 случаев;

Кировоградская область — 455 случаев;

г. Киев — 2475 случаев;

Киевская область — 1316 случаев;

Львовская область — 1175 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Николаевская область — 274 случая;

Одесская область — 806 случаев;

Полтавская область — 266 случаев;

Ривненская область — 1287 случаев;

Сумская область — 165 случаев;

Тернопольская область — 1098 случаев;

Харьковская область — 851 случай;

Херсонская область — 173 случая;

Хмельницкая область — 294 случая;

Черновицкая область — 2842 случая;

Черкасская область — 381 случай;

Черниговская область — 117 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 года в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщение о подозрении на COVID-19.