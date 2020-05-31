В Украине за сутки подтвердились более 400 случаев COVID-19

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области.

По состоянию на 09:00 31 мая в Украине зафиксированы 23 672 случая коронавирусной болезни (+468 случаев за сутки). 708 случаев оказались летальными, за сутки от COVID-19 умерло 12 пациентов.

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Об этом свидетельствуют данные СНБО. Так, на сегодня от коронавирусной инфекции в Украине выздоровели 9 538 пациентов (+227 за сутки). Сейчас коронавирусной болезнью болеют 13 426 тысяч человек. 58 843 пациента – под подозрением.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области (3349), городе Киеве (2985) и Ровенской области (1713).

Ранее сообщалось, что украинские лаборатории уже начала осуществлять тестирование методом иммуноферментного анализа, результаты которого демонстрируют наличие антител в организме человека к новому коронавирусу, уже сделано около 6,3 тыс. ИФА-тестов.

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