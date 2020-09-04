Украинцы очень расслабились, убежден эксперт.

С началом занятий в украинских школах совсем скоро можно ожидать масштабной вспышки коронавируса. Учебные заведения могут прекратить свою работу уже в конце сентября.

Читайте такжеCOVID-19 и школа: врач рассказал, как защитить детей от вируса

Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин в комментарии "Главкому".

"Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой:1 сентября ребята пошли в школу, в конце сентября все школы закроются", - сказал Александрин.

По словам врача, "население очень расслабилось. Оно не доверяет центральной власти".

"Во-вторых, по моим наблюдениям, сейчас огромная проблема - внутриколлективные вспышки. Одной больной человек пришел на работу в крупное предприятие, там почихал-покашлял, всех позаражал, и через несколько дней получил лабораторное подтверждение COVID-19. Вот вам и вспышка" , - говорит эксперт.

Александрин считает, что существенное ухудшение ситуации с коронавирусом будет уже через несколько месяцев.

"Я не хочу пугать, просто как инфекционист понимаю: в конце октября - начале ноября мы получим точно такую ситуацию, которая была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, медики вынуждены будут с трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его", - добавил инфекционист.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко