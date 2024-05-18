Руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга рассказал о значении плацдарма на левобережье.

Продолжается война в Украине, и на юге российская оккупационная армия изменила вектор огромного давления - за прошедшие сутки большое количество атак на ВСУ было осуществлено в районе Крынок на Херсонщине.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. По его словам, враг значительно усилил давление в районе Крынок. "На Крынки осуществляется огромное давление, и они его усиливают вторые сутки подряд. Вчера было 15 штурмов, позапрошлые сутки - 11, но все они безуспешные. Они сместили немного вектор приложения силы. Раньше это было на Старомайорское. Там так же было около 10 штурмов в сутки, а вчера - четыре", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что это давление и маневры противник выполняет в пределах одной группировки - признаков создания наступательной группировки на направлении Сил обороны юга пока нет. "Главное, что потерь позиций нет", - подчеркнул спикер.

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Он также ответил на вопрос о том, есть ли логика удержания плацдарма на левом берегу для ВСУ по сравнению с потерями - не слишком ли это большая цена. "Большая - со стороны россиян... Сравнивать потери с нашей стороны и противника - даже смысла нет. Речь идет о разах", - заверил военный.

По его данным, с момента усиления действий противника на севере Украины, одновременно возросло давление и на юге, и это сразу повлияло на качество потерь противника. Как уточнил спикер, если раньше за сутки среди общего количества отминусованных оккупантов треть была безвозвратными потерями (погибшие), то в последнюю неделю - это половина. В частности, за минувшие сутки на юге уменьшилось на 113 российских солдат, из которых 66 - безвозвратные потери.

По словам Плетенчука, удержание плацдармов на левом берегу является важным тактическим элементом. Во-первых, это делает невозможным и сковывает врага в некоторых его планах. Во-вторых, расширяет возможность дальнейших действий ВСУ.

"Если бы оккупанты сейчас имели полный контроль над левым берегом, то ситуация на правом берегу была бы еще сложнее, чем она сейчас. А сейчас она сложная, потому что они (россияне, - УНИАН) постоянно обстреливают села вдоль правого берега и Херсон. Это много обстрелов ствольной артиллерией, танками, минометы и тому подобное. Иногда бывает и из авиации...", - пояснил спикер.

Плетенчук напомнил, как российские оккупанты отреагировали на свое вынужденное отступление с острова Нестрига. "Они отчаянно пытались туда вернуться. Выложили побережье трупами своих военнослужащих... И они очень хотели закрепиться именно на правом берегу, потому что остров Нестрига относится к островам правого берега. После него уже начинается непосредственно устье реки Днепр", - рассказал он.

По данным Сил обороны юга Украины, 17 мая на Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов, из них 4 в районе Старомайорского и один в районе Малой Токмачки. На Ореховском и Херсонском направлениях враг вчера потерял 30 единиц вооружения и военной техники, из них - 13 орудий, 11 единиц автобронетехники, станцию радиоэлектронной борьбы, 2 разведывательных БПЛА, 3 лодки. Также уничтожено 6 полевых пунктов боеснабжения, 4 блиндажа и наблюдательный пункт.

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Напомним, 15 мая на юге самая "горячая" точка была в районе населенного пункта Старомайорское в Запорожской области, где за минувшие сутки российская оккупационная армия осуществила 19 штурмов. Всего в тот день было 30 штурмов в зоне ответственности Сил обороны юга.

В основном - это Старомайорское - 19 штурмов, в районе Крынок - 7 штурмов и четыре - Работино. Указанные штурмы для противника остались напрасными, и закончилось это тем, что он потерял 130 человек личного состава, среди которых 61 ликвидированный.

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