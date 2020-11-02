Также с 26 октября по 1 ноября увеличилось количество госпитализированных с коронавирусной болезнью.

В Украине на прошлой неделе было выявлено 53 270 случаев COVID-19, что почти на 8 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"За прошедшую неделю всего было выявлено 53 270 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Если сравнить с позапрошлой неделей - тогда было 45 286 случаев. То есть, вы видите, что почти на 8 тысяч случаев больше за неделю, если сравнить неделю с неделей. За прошедшую неделю было сделано методом ПЦР 283 494 тестирования. Если сравнить с позапрошлой неделей, то это было 238 404 тестирования. То есть почти на 50 тысяч мы сделали больше тестирований, - сказал Степанов.

Также он рассказал, что на прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью были госпитализированы 7 248 человек.

"Это, если сравнивать, опять же, с позапрошлой неделей, то было 6 445. И пневмонии. Мы свои ПЦР-исследования делаем, в том числе, всем людям, которые имеют пневмонию. Независимо от того, какая была симптоматика заболеваемости. За прошедшую неделю у нас было протестировано 37 265 пневмоний, что на 9 тыс. больше, чем на позапрошлой неделе. Это тоже такая цифра, которая вызывает очень большую обеспокоенность у нас. И это еще одно свидетельство того, что COVID-19 очень быстро распространяется на территории нашей страны", - сказал Степанов.

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Автор: Леся Лещенко