Он подчеркнул необходимость запустить в действие все меры для безопасной работы парламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет о новых случаях заболевания COVID-19 в парламенте.

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Об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракции и председателей комитетов парламента.

Спикер напомнил, что на прошлой неделе в Украине пересечена граница в 3 тыс. больных в сутки.

Разумков призвал представителей всех депутатских фракций и групп «более взвешенно относиться к режиму карантина и во время работы ВР, и во время работы с избирателями».

«Я понимаю, что пошла избирательная кампания, и будет много встреч и общения с избирателями, и это также будет сказываться на вашей работе», - сказал он.

«У нас есть новые случаи заболевания и среди народных депутатов...», - сообщил Разумков, однако не уточнил, о каком количестве идет речь.

Председатель парламента напомнил, что отныне Киев перешел в «оранжевую» зону эпидемической опасности.

«Я обращаюсь и к аппарату ВР, чтобы обеспечить работу максимально эффективно и привлекать только то количество людей, непосредственно на рабочие места, сколько это необходимо для эффективной работы ВР», - добавил спикер.

Разумков подчеркнул необходимость запустить в действие все меры для безопасной работы парламента.

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Автор: Надежда Пришляк