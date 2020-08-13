В Киеве уже более 10 тысяч случаев инфицирования COVID-19 (карта)

В больницы были госпитализированы 22 человека с COVID-19. В то же время ни один киевлянин не смог побороть смертельный вирус за последние сутки.

За минувшие сутки еще у 133 жителей Киева выявили коронавирус, 2 человека умерли.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"У 133 жителей столицы выявили коронавирус за минувшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян. В настоящее время в столице уже 10 тысяч 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - подчеркнул Кличко.

Среди заболевших 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 5 девочек в возрасте от 1 до 14 лет, а также 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет и 2 мальчика в возрасте 3 и 14 лет.

Заболели также шестеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 человека, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 38, в Соломенском - 19, в Деснянском районе - 16 случаев", - сообщил Кличко.

"Сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. - От того, как мы придерживаемся элементарных правил, насколько мы внимательны к своему здоровью. Берегите себя!" - отметил Кличко.

Коронавирус в Киеве: данные по состоянию на 13 августа

За прошедшие сутки, 12 августа, в Киеве было 182 выявленных случаи COVID-19.

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Автор: Елена Билык