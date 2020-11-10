Президент изолировался, у него всё хорошо, отметила Елена Зеленская.

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и продолжает работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом супруга президента Елена Зеленская сказала во время открытия Международного онлайн-форума культурной дипломатии.

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Зеленская рассказала о здоровье своего супруга, у которого накануне диагностировали коронавирус.

"Все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - сказала Зеленская.

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Автор: Виталий Саенко