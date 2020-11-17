Распространение коронавируса в Украине можно взять под контроль только одним способом, считает врач-инфекционист Сергей Крамарев.

Украинский врач-инфекционист Сергей Крамарев считает, что карантин выходного дня - малоэффективная мера. Ведь коронавирус не выбирает дни, в какие распространяться.

Врач говорит, чтобы остановить коронавирус, нужен общий карантин, но предпринимателям при этом нужно помочь справиться с кризисом, пишет 24 канал.

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"Мне кажется, что в этом случае надо вводить или общий карантин, но с определенной компенсацией для предпринимателей. Чтобы люди могли выживать в этом карантине, или не вводить его вообще", - заявил врач-инфекционист.

Крамарев подчеркнул, что остановить болезнь просто невозможно. А карантин нужен для того, чтобы избежать массового инфицирования, и, как следствие, коллапса медицинской системы.

"Карантин вводится не для того, чтобы ликвидировать заболевание. Это невозможно. Он дает возможность охране здоровья адаптироваться к количеству больных на каждый день. Это только эта цель. Остановить заболевание просто невозможно", - добавил он.

Инфекционист, исходя из примера других стран, считает, что поможет локдаун - от 3 недель до месяца. Но в этом случае необходимо принимать еще и экономические меры.

"Я бы запретил заведения, где есть скопление людей, где ношение масок и прочих мер безопасности не соблюдают. Я имею в виду, ночные клубы, фитнес, спортивные залы. А физические нагрузки - это форсированный выдох, то есть вирус распространяется на большее расстояние", - отметил Крамарев.

Карантин в Украине: что известно

Напомним, что в Украине с понедельника, 16 ноября, снова начал действовать общенациональный карантин вместо адаптивного.

А с 14 ноября ввели карантин выходного дня. Но его тут же массово нарушали. Так, элитный ресторан Киева пришлось брать штурмом из-за работы в субботу.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если отменить ограничительные меры заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки. Это приведет к коллапсу медицинской системы.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление, рекомендующее Кабмину отменить карантин выходного дня. В Минздраве уже заявили, что говорить о результатах действенности можно минимум в конце ноября.

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Автор: УНИАН