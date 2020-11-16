Завтра министры будут присутствовать на заседании Верховной Рады.

В Кабмине отреагировали на инициативу нардепов по отмене карантина выходного дня.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, правительство на завтрашнем заседании Верховной Рады будет объяснять логику ограничений. Об этом Немчинов заявил в эфире канала "Украина 24".

"Мы завтра будем отчитываться о ситуации в соответствии с решением, которое было согласовано на согласительном совете. Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом", - сказал он.

По словам министра, аналитика Совета нацбезопасности и обороны по карантину свидетельствует о снижении активности украинцев в субботу на 18%, а в воскресенье на 2%.

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"Это первый результат, который есть. По-моему, это хороший шаг в направлении того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше, и делать выводы", - заявил министр.

Он добавил, что в некоторых городах предприниматели, которых оштрафовали за нарушение карантина, перенаправляют штрафы руководителям, принимавшим решение разрешить работу, несмотря на ограничения. Они, по словам Немчинова, таким образом обманывали предпринимателей.

Карантин выходного дня в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

Уже завтра Верховная Рада может отменить ограничения, предусмотренные карантином выходного дня.

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Автор: Юрий Годован