Журналист рассказал, почему с коронавирусом лучше не ложится в больницу

Игорю не повезло - анализ он сдал утром в четверг 25 июня, однако результат получил только 30 июня.

Журналист Игорь Рец рассказал, как попал в больницу с подозрением на COVID-19 и провел там почти неделю, прежде чем вернулся домой.

Читайте такжеВ Киеве за сутки побит антирекорд по количеству новых инфицированных коронавирусомВ частности, 25 июня Игорь Рец попал в больницу №9 с температурой под 40, рассказал он на своей странице в соцсети. Он отметил, что было тяжело дышать, ломило грудь, что намекало на осложнения от короновируса. Врачи предложили госпитализацию или ехать домой, но намекнули, что "в таком состоянии" ехать через весь город - не лучшая идея. Игорь согласился на госпитализацию и сразу сдал тест на COVID-19.

Игорю не повезло - анализ он сдал утром четверга 25 июня, но до конца пятницы лаборатория результатов тестирования не предоставила. А потом закрылась на длинные выходные в честь Дня конституции. Получилось, что пять дней Игорь не знал, болен ли коронавирусом, но находился в одной палате с пациентами, у которых диагноз был подтвержден.

"По отделению шастал дед без маски, у которого был ковид. Он не просто ходил по коридорам, а ругался с медсестрами, митинговал, орал и что-то требовал. Я же сидел в боксе в осадном положении, выбегая в туалет ночью, когда все спят", - рассказывает Игорь.

Журналист рассказал, что старался избегать выходов из своего бокса и любых контактов с потенциальными источниками инфекции. Для этого он отказывался от больничной пищи и посещения общего душа, довольствуясь обычной раковиной.

Все это время, пока делали анализ Игорь лежал под капельницей с витаминами. Не имея на руках результатов теста, назначить ему что-либо другое не могли. В пятницу лечащего врача в больнице не было, объяснили это одним словом - "шашлыки". Но дежурный врач был на месте и сообщил Игорю, что анализы указывают на пиелонефрит, а значит нужно пить антибиотики. Однако назначить их должен лечащий врач, который был на выходных. Домой тоже не пустили, ведь результатов теста на коронавирус еще не было - лаборатория "тоже на шашлыках". Из медицинской "помощи" у Игоря оказалась только капельница с витаминами и пять дней "отдыха" в ожидании результатов теста и лечащего врача.

Лечащий врач появился во вторник и сразу же объявил новость - тест на коронавирус, взятый у Игоря в четверг, показал отрицательный результат и уже в среду выписка будет готова. Игорь в красках описал условия, в которых провел пять дней и врач согласился выписать его без промедлений. На то, что здоровый человек провел чуть ли не неделю в непосредственной близости от инфицированных коронавирусом, врач заверил, что ничего страшного в этом нет:

"Ну вы же носили масочку, пользовались санитайзером? Тогда бояться нечего! У нас раньше в боксе лежали по трое с неподтвержденным ковидом, в итоге у двоих не подтверждался, а у одного подтверждался, потому что все носили масочку!", - сказал врач.

Выписавшись из больницы, журналист отправился к терапевту, который выслушал его рассказ и очень удивился, что почки пациента смогли выдержать пять дней капельницы. Терапевт прописал Игорю антибиотики и спустя пять дней, проведенных в медучреждении, он наконец смог начать лечить пиелонефрит.

"Сейчас лучшее вообще не болеть", - подытожил журналист.

Коронавирус в Украине:

В Украине на утро 20 августа зарегистрировано 98 тыс. 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 184 летальных, 50 тыс. 441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2 тыс. 134 новых случая.

В Киеве за сутки вирус обнаружили у 227 человек.

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Автор: УНИАН