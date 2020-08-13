"Такого не было даже весной": глава Черновицкой ОГА рассказал о новых "рекордах" региона

По его словам, таких цифр не было даже весной, когда регион находился на пике заболеваемости.

Власти Черновицкой области заявили о новом актирекорде по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

"130 случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 12 августа. Всего исследовали 658 образцов" - заявил он.

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По его словам, таких цифр не было даже весной, когда регион находился на пике заболеваемости. В этот день впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню.

Глава ОГА полагает, что новую вспышку заболеваемости, которую эпидемиологи ожидали осенью, буковинцы приблизили своим безответственным поведением.

Всего в Черновицкой области общее количество инфицированных за время пандемии составляет 7110 человек.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 12 августа 2020

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