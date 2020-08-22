В Украине весной не было первой волны коронавируса, она наступила только сейчас – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская власть предотвратила первую волну распространения COVID-19 в тот период, когда она наблюдалась в Европе.

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине не было первой волны коронавируса в то время, когда она была в Европе, ей удалось предотвратить, всплеск заболеваемости наблюдается только сейчас.

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Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Большинство зарубежных стран - Италия, Великобритания, страны Балтии - они все нас поздравляли, когда мы сбили первую волну (COVID-19 - УНИАН). У нас в Украине первой волны реально не было. Она сейчас у нас - сейчас мы растем, сейчас волна. Волна в том, что каждый день идет рост», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинская власть предотвратила первую волну распространения коронавируса в тот период, когда она наблюдалась в Европе.

«Это с учетом того, что мы принимали украинцев домой (из-за границы), мы не блокировали, мы их возвращали домой», - добавил глава государства.

Вместе с тем он призвал граждан соблюдать правила профилактики COVID-19, чтобы предотвратить перегрузку медицинской системы.

«Люди, помогите медикам, будьте разумными», - сказал Зеленский.

Коронавирус в Украине

С начала пандемии лабораторно подтверждено 102 тысячи 971 случай COVID-19.

За минувшие сутки, 21 августа, коронавирус обнаружен у 2 тысяч 328 человек, что является очередным рекордным показателем.

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Автор: Константин Гончаров