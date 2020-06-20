"Реанимации переполнены": на Закарпатье бьют тревогу из-за новой вспышки COVID-19

За минувшие сутки на Закарпатье зафиксировали 109 случаев инфицирования коронавирусом. Это рекорд для региона.

Ухудшение эпидемситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению количества госпитализированных больных. Реанимационные отделения в больницах первой волны переполнены.

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщил Михаил Поляк, главный врач Закарпатской инфекционной больницы.

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«Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации», — сказал Поляк.

Он пояснил, что сейчас в больницах первой волны мало принимают больных, ведь процесс выздоровления идет тяжело, около трех недель продолжается лечение в стационаре.

«На сегодня, 20 июня, утром в больницах первой волны размещено 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем — значит, не имеем куда положить новых», — сказал Поляк.

Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.

«Но в некоторых районах — Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой», — сказал он.

Показатель количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения здесь превышен в несколько раз. Кроме того, этот регион Украины пока что единственный, где превышен еще один показатель - загруженность больничных коек (почти 57%).

За последние сутки на Закарпатье обнаружили наибольшее за все время количество новых случаев коронавируса - 109 инфицированных.

"Такая тенденция связана с тем, что смягчение карантина люди восприняли как его отмену. Наблюдаем низкую социальную ответственность", - так объясняет ситуацию с коронавирусом в регионе председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

По его словам, в общественных местах люди практически не носят маски и не придерживаются социальной дистанции во время людных мероприятий. Он отметил, что власть области будет вынуждена еще больше усилить противоэпидемические мероприятия.

Сейчас на Закарпатье отменено межобластное регулярное транспортное сообщение. Если динамика заболеваемости сохранится, власть может остановить и движение муниципального общественного транспорта, сказал он.

Алексей Петров также пригрозил местным предпринимателям более жестким контролем и штрафами за несоблюдение карантинных мероприятий.

Городской голова Ужгорода Богдан Андреев, который тоже присутствовал на брифинге, также подчеркнул серьезность ситуации и даже сравнил ее с тем, что на пике вспышки происходило в Италии и Испании.

"Кадры, которые мы видели несколько недель назад из Испании и Италии могут, к сожалению, повториться в Ужгороде и в Закарпатской области", - сказал он.

Всего в Украине за прошедшие сутки обнаружили 841 нового больного. Это немного меньше, чем накануне, когда в Украине зафиксирован очередной антирекорд — почти тысячу инфицированных. Количество новых больных в Украине стремительно растет уже вторую неделю подряд.

Ранее УНИАН сообщал, что министр здравоохранения Максим Степанов не исключает, что Закарпатскую область придется готовить к введению дополнительных карантинных ограничений в связи со сложной ситуацией с заболеваемостью на коронавирус в регионе. По его словам, дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю.

Ранее в Закарпатской области из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусом вернулись к более жесткому карантину: закрыли детсады и отменили межобластные перевозки и массовые мероприятия

Как сообщалось, в Закарпатские области зафиксировано 2069 случаев заболевания коронавирус, из них 54 — летальные, 842 человека выздоровел. За последние сутки выявлено 109 случаев коронавируса. Это второй за последнюю неделю антирекорд с начала пандемии. Предыдущий область установила 17 июня, тогда зафиксировали 82 новые случая.

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