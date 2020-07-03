Славянск страдает от вспышки коронавируса: заразились еще 23 женщины и мужчина

В регионе зафиксировали десятую смерть от COVID-19.

В Донецкой области зафиксировали десятую смерть от коронавирусной болезни - умерла 80-летняя жительница города Славянск.

Об этом сообщил в Facebook председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

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Он также рассказал, что за сутки в регионе подтвердили 27 новых случаев коронавируса: три из них в Марьинском районе, а 24 - в Славянске.

"Все инфицированные - из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. В Марьинском районе инфицированы две женщины (37 и 56 лет) и 60-летний мужчина. В Славянске - 37-летний мужчина и 23 женщины (31, 38, 39, 39, 41, 53, 57, 57, 57, 59, 59, 62, 64, 65, 68, 76, 78, 78, 81, 82, 83, 84, 85 лет)", - написал Кириленко.

Чиновник призвал жителей области не пренебрегать правилами карантина.

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