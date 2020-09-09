Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 53, Подольском – 42, Деснянском – 40 случаев.

Количество больных коронавирусом в Киеве растет. За сутки обнаружили еще 310 больных.

Читайте такжеВ Украине за сутки обнаружили более 2500 новых больных коронавирусомОб этом в Телеграм-канале надписал мэр столицы Виталий Кличко. "Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 250 киевлян", - отметил он, дабавив, что подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 821.

Заболели:

167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет

122 мужчины в возрасте от 18 до 78 лет

8 девочек от двух до 17 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет.

Заболели также 13 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева", - сообщил мэр.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 53, Подольском – 42, Деснянском – 40 случаев.

"Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка. 158 пациентов - в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку. 18 - под аппаратами ИВЛ. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - добавил Кличко.

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Автор: Ирина Погорелая