В Минздраве назвали дату, когда рассчитывают зафиксировать нулевую статистику по коронавирусу в Украине

По словам Ляшко, многое будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса.

Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистика заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ZIK.

В частности, у Ляшко спросили, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания коронавирусом, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии. В ответ он заметил, что об этом сейчас еще рано говорить, но ориентированная дата у Минздрава есть.

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"Мы говорим о 22 июня", – сообщил Виктор Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

"Очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания", – пояснил главный санврач.

Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко озвучил основное нововведение в работе детсадов.

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