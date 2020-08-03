Инфекционист назвал главное условие замедления распространения COVID-19

Специалист объяснил, почему коронавирус не исчез летом.

Влажность и высокая атмосферная температура не убивают вирус, но препятствуют его широкому распространению. Так, в странах с высокой атмосферной температурой значительно меньшее количество больных.

Инфекционист Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский объяснил в своей странице в Facebook об особенностях вспышек ОРВИ и коронавируса летом.

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По словам инфекциониста, самый важный параметр – влажность. Доказано, что высокая абсолютная влажность препятствуют распространению вирусов в воздухе.

"Исследования утверждают, что высокая влажность препятствует длительному нахождению вирусных частиц в воздухе. Они быстро оседают на землю и не могут перемещаться на большие расстояния. Летом воздух намного лучше насыщена влагой. Зимой наоборот – сухой и холодный", – отметил Дубровский.

Именно поэтому в странах с высокой атмосферной температурой эпидемии ОРВИ сопровождаются значительно меньшим числом больных.

Поэтому, врач добавил, что важна даже не столько температура, как ее резкие колебания.

"Крепкий мороз, как и сильная жара, одинаково эффективны в препятствовании распространения вирусов. Огромное исследование уже в контексте коронавірусної эпидемии доказало, что африканские страны, перенаселенная Индия, развитая Австралия – одинаково легко переносят эпидемию, с гораздо меньшим числом больных, чем например США или Европа", – рассказал Дубровский.

Также врач отметил высокую роль ультрафиолета в защите от вирусов, в частности и коронавирусов. Это касается как солнечного света, так и кварцевых ламп, которые используются в больницах.

Как сообщал УНИАН, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 688 351 лицо, выздоровели 10 649 108 человек. В целом подтверждено 18 017 556 случаев заболевания.

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