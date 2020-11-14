Вслед за Львовом исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета решил до конца ноября сделать субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы обойти "карантин выходного дня".
Об этом стало известно из заседания исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска в пятницу, 13 ноября, передает Громадське.
В частности, городской совет сделал субботу и воскресенье рабочими для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и рынков.
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В то же время в решении исполкома отметили, что все заведения "должны обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мероприятий" для предотвращения распространения COVID-19.
Также в городском совете Ивано-Франковска решили обратиться в Кабинет министров с требованием отменить решение о "карантине выходного дня", признать его неконституционным вредящим малому и среднему бизнесу.
Исполнительный комитет горсовета проголосовал за требование к Кабмину о возмещении убытков малому и среднему бизнесу, связанных с введением карантина.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также предложил обратиться в полицию с просьбой не штрафовать предпринимателей за работу во время "карантина выходного дня". Ранее он назвал постановление Кабмина "глупым" и заявил, что оно "дает больше вопросов, чем ответов".
"Я считаю, что при принятии такого постановления Кабинета министров надо было советоваться с органами местного самоуправления. Не было бы этого "вздора", - сказал он.
Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый сделал субботу и воскресенье в городе рабочими для малого и среднего бизнеса, чтобы обойти введенный правительством карантин выходного дня.
Карантин выходного дня в Украине: что известно
- 11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня. Подробнее о новых ограничениях читайте здесь.
- Отели и хостелы продолжать работу во время карантина выходного дня.
- Городская власть Львова готовит иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.
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