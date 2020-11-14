В городском совете Ивано-Франковска назвали карантин выходного дня неконституционным и таким, что вредит малому и среднему бизнесу.

Вслед за Львовом исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета решил до конца ноября сделать субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы обойти "карантин выходного дня".

Об этом стало известно из заседания исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска в пятницу, 13 ноября, передает Громадське.

В частности, городской совет сделал субботу и воскресенье рабочими для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и рынков.

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В то же время в решении исполкома отметили, что все заведения "должны обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мероприятий" для предотвращения распространения COVID-19.

Также в городском совете Ивано-Франковска решили обратиться в Кабинет министров с требованием отменить решение о "карантине выходного дня", признать его неконституционным вредящим малому и среднему бизнесу.

Исполнительный комитет горсовета проголосовал за требование к Кабмину о возмещении убытков малому и среднему бизнесу, связанных с введением карантина.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также предложил обратиться в полицию с просьбой не штрафовать предпринимателей за работу во время "карантина выходного дня". Ранее он назвал постановление Кабмина "глупым" и заявил, что оно "дает больше вопросов, чем ответов".

"Я считаю, что при принятии такого постановления Кабинета министров надо было советоваться с органами местного самоуправления. Не было бы этого "вздора", - сказал он.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый сделал субботу и воскресенье в городе рабочими для малого и среднего бизнеса, чтобы обойти введенный правительством карантин выходного дня.

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Автор: Александр Топчий