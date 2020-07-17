ВОЗ: в некоторых регионах Украины карантин нужно усилить

Там отметили, что в Украине есть потребность в местной адаптации и важно, чтобы в областях не было роста количества зараженных.

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что на национальном уровне Украина готова к ослаблению карантина, но в некоторых регионах ограничения наоборот необходимо усилить.

В интервью для РБК-Украина Хабихт сказал, что в целом Украина готова к ослаблению карантинных ограничений, но стоит следить за тем, как это происходит на областном, районном и местном уровне.

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Он объяснил, что в Украине есть потребность в местной адаптации и важно, чтобы в областях не было роста количества зараженных.

"Смотрел на статистику, такие регионы, как Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ривне – они отвечают за половину всех случаев. То есть на национальном уровне мы можем ослаблять карантин, но в таких регионах эти меры должны быть усилены", – заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

По словам представителя ВОЗ, Украина может ослабить карантин, но должна пристально контролировать ситуацию.

"Как мы видели в других странах, ситуация может выйти из-под контроля, и, возможно, придется вернуться к предыдущим мероприятиям", – добавил он.

Заметим, что заболеваемость COVID-19 в Украине до сих пор остается на высоком уровне, но все же она несколько снизилась по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом. На протяжении последних двух недель ежедневная статистика заболеваемости коронавируса в Украине колебалась в пределах 543-914 случаев заражений за сутки.

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