В одной из областей Украины могут ужесточить карантин из-за роста количества больных COVID-19

Министр здравоохранения планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые среди лидеров по количеству инфицированных.

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает введения дополнительных ограничений в Закарпатской области из-за роста количества больных COVID-19 в регионе.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшемся под председательством главы государства Владимира Зеленского.

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Его проинформировали, что на этой неделе в Украине вырос показатель заболеваемости на COVID-19: ныне больных – 44 человека на 100 тыс. населения, а на прошлой неделе этот показатель составлял 38 человек на 100 тыс.

Отмечалось, что министр здравоохранения Максим Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые среди лидеров по количеству инфицированных. «Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью на Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений. Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство провело совещания с председателями областных государственных администраций и городскими головами тех регионов, где зафиксированы самые высокие показатели роста заболеваемости, относительно усиления коммуникации с населением.

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