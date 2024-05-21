Глава МИД пояснил, что Украина просит партнеров рассмотреть возможность сбития над Украиной российских ракет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нашолошує, что не должно быть препятствий для нанесения западными образцами вооружения ударов по российской территории, потому что чем больше удастся уничтожить военных целей на территории Российской Федерации, тем быстрее закончится война. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместном брифинге с министром пограничных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.

"Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории Российской Федерации. Потому что это та территория, с которой в Украину приходит смерть и разрушения. И если кто-то считает, что мы должны быть в слабой позиции и сидеть ждать, пока смерть придет за нами - то не дождетесь ни нашей смерти, ни нашей слабости. И лучше быть на стороне Украины. Потому что, чем больше мы сможем уничтожить, подчеркиваю, военных целей на территории Российской Федерации, тем быстрее закончится эта война победой Украины", - подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем, глава МИД убежден, что нет ничего, что мешало бы партнерам принять решение также сбивать российские ракеты над территорией Украины.

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"Нет ни одного юридического, безопасности или морального аргумента, который стоит на пути к тому, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты над территорией Украины со своей территории. Те, кто говорит о том, что такие действия были бы эскалацией, манипулируют. Мы уже много раз слышали аргумент о необходимости избежания эскалации, но за последние два года единственной стороной, которая занимается эскалацией, является Российская Федерация", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД пояснил, что Украина просит партнеров рассмотреть возможность сбития над Украиной российских ракет.

"Поэтому, первое, мы действительно просим партнеров рассмотреть возможности, при которых, российские ракеты, не российские самолеты с российскими пилотами на борту, а куски железа, которые несут смерть из России в Украину, чтобы они перехватывались с территории стран наших партнеров", - сказал Кулеба.

В то же время, министр добавил, что существует альтернативный вариант.

"Есть альтернативное решение этому: просто предоставьте тогда, если вы не хотите делать это, просто предоставьте нам все необходимые для этого средства. Мы разместим их на территории Украины и будем сами перехватывать эти ракеты", - заявил Кулеба.

Он сказал, что имеет в виду системы противовоздушной обороны и боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями.

"А занимать позицию, при которой мы и ПВО не передадим, и не будем поддерживать сбивание российских ракет с нашей территории над территорией Украины - это и есть позиция умиротворения агрессора", - отметил Кулеба.

Помощь США для Украины - детали

Как сообщал УНИАН, 20 мая председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун и министр обороны США Ллойд Остин отметили, что Украина должна применять предоставленное ей американское вооружение в ближнем бою и в пределах Украины.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что США не позволяют Украине бить по территории России американским оружием.

Издание отмечает, что Россия пошла в наступление на Харьков, хотя оккупация города и маловероятна. Но это наступление демонстрирует цену, которую Украина платит из-за опоздания Америки с утверждением помощи. Также это подчеркивает бессмысленность ограничений США, которые мешают Киеву вести борьбу с Россией на ее территории.

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