Железняк убежден, что это сильно будоражит общество.

Народный депутат Украины от "Голоса" Ярослав Железняк прокомментировал идею налога на "бездетность", назвав соответствующий законопроект "идиотским". Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов относительно отозванного уже законопроекта о налоге на "бездетность".

"К сожалению, не все депутаты, одинаково, как и йогурты, полезны. Я не знаю, чем руководствовался коллега, который вносил такой идиотский законопроект. Из-за очевидной его, подбираю слова, чтобы цензурно это назвать, некорректности самого подхода законопроекта, я уже даже не комментирую суть, я так понимаю, что даже его коллеги по фракции коалиции убедили его, что на этот раз именно эту уж слишком идиотскую инициативу надо отозвать", - отметил Железняк.

Депутат добавил, что это "полная чушь", и что это сильно будоражит общество.

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"Хорошо, что отозвали (законопроект - УНИАН)", - сказал он.

Налог на "бездетность" - детали

Ранее народный депутат Украины от "Слуги народа" Сергей Гривко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №11264, которым предлагается ввести налог на "бездетность".

В частности, отмечается, что "демографический сбор" предлагают взимать с физических лиц, граждан Украины в возрасте от 21 до 58 лет. Речь идет о таких ставках: 1,5% от объекта налогообложения - для лиц, не имеющих детей; 1% от объекта налогообложения - для лиц, имеющих одного ребенка; 0,5% от объекта налогообложения - для лиц, имеющих двух детей.

Если человек имеет трех или более детей, то налог они не будут платить. Кроме того, от "демографического сбора" планируют освобождать людей, которые имеют бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, а также лиц, имеющих статус лиц с инвалидностью I группы.

Целью этого законопроекта, согласно пояснительной записке, является улучшение демографической ситуации в Украине. В частности, предлагается выделять поддержку семьям с детьми, молодым гражданам и тому подобное. Деньги на это планируют выделять непосредственно из демографического сбора.

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что шансов на принятие этого законопроекта нет.

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