В Белгородской области также сообщили и о других "атаках дронов".

В Белгородской области РФ, в селе Вознесеновка горел резервуар с топливом. Об этом сообщили местные СМИ.

По предварительным данным, на территорию сельскохозяйственного предприятия якобы прилетел дрон. Пожар впоследствии был ликвидирован.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, село Вознесеновка Шебекинского городского округа "подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе".

"В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали последствия", - заявил губернатор.

Также он сообщил, что сразу несколько населенных пунктов Борисовского района "подверглись атаке ВСУ с помощью дронов", пострадавших нет.

"В селе Зозули в результате сброса взрывного устройства выбиты окна в двух частных жилых домовладениях. Еще один дрон упал рядом с жилым домом и сдетонировал - обошлось без последствий. На выезде из села Грузское дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией - повреждения получила ассенизаторская машина, еще один дрон сдетонировал при падении в центре села - осколками посечен легковой автомобиль. Оперативные службы работают на местах", - пожаловался Гладков.

Белгородская область - последние новости

Как писал УНИАН, российские самолеты сбросили четыре авиабомбы на город Шебекино Белгородской области. Отмечается, что ФАБ-500 упала возле дома на Ржевском шоссе и не вызвала повреждений. Вторую авиабомбу, ФАБ-250, обнаружили в пригороде Шебекино и впоследствии якобы уничтожили. Еще одну ФАБ-500 обнаружили на улице Машиностроителей. Пострадавших якобы нет.

Также сообщалось, что в Белгородской области запретили массовое скопление людей из-за опасений украинских атак с воздуха. Об этом сообщили местные жители, которые недовольны таким нововведением.

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