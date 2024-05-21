Оккупанты приблизились к центру Волчанска и могут открыть новый фронт, - NYT

Вероятно, после кульминации наступления на Харьковщине Россия пойдет на подобный сценарий в Сумской области.

Во вторник, 21 мая, российские войска приблизились к центральной части Волчанска - города на северо-востоке Украины, который они атаковали в течение последних 10 дней в рамках нового наступления в регионе.

Как говорится в материале The New York Times, заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха заявил, что украинские войска потеряли около 40% города, а российские войска наступают с севера.

Карты поля битвы из открытых источников, составленные независимыми группами, также показывают, что Россия теперь контролирует северную часть города, довоенное население которого составляло 17 000 человек.

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Волчанск, который расположен всего в пяти милях от российской границы, стал главной целью нового наступления Москвы. И официальные лица США, и президент России Владимир Путин заявили, что наступление является частью попыток создать буферную зону. Намерение, как говорят аналитики и военные, заключается в том, чтобы отбросить украинские силы от границы, чтобы не дать им обстреливать российские города из артиллерии.

"Силы Кремля будут пытаться достичь дальнейших успехов в течение следующих недель и попытаются создать буферную зону вдоль украинской границы", - заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с западными союзниками.

Российские войска также продвинулись на запад от Волчанска, продвигаясь примерно на пять миль на территорию Украины к северу от Харькова, второго по величине города Украины. Теперь они контролируют более 70 квадратных миль украинской земли в этом регионе и достигли крупнейших территориальных достижений с конца 2022 года.

Россия может открыть новый фронт

В последние дни украинские официальные лица заявили, что ситуация в регионе стабилизировалась благодаря срочной передислокации украинских подразделений, которым удалось замедлить продвижение России.

Но президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что нападения могут быть лишь "первой волной" в более широком наступлении, направленном на растягивание сил Киева.

Украинская армия предупредила, что Россия может открыть еще один фронт к северу от Харькова, в сторону города Сумы. Официальные лица заявили, что Россия сосредотачивает силы на границе и осуществляет диверсионно-разведывательные рейды в этом районе.

Шеф украинской разведки генерал Кирилл Буданов заявил The New York Times на прошлой неделе, что он ожидает, что российские войска сделают мощный толчок в направлении Сум после кульминации их наступления в Харьковской области.

Сейчас российские войска, похоже, намерены захватить Волчанск. По словам украинских чиновников, они несколько дней били по городу мощным управляемым оружием, известным как планирующие бомбы, которые могут выбросить сотни килограммов взрывчатки.

Дойдя до окраин города в первые дни своего наступления 10 дней назад, российские войска медленно продвигались внутрь города, ведя уличные бои.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в понедельник, что сейчас линия фронта в Волчанске проходит по реке Волчья, которая отделяет северную часть города от остальной части.

"Наши солдаты пытаются отбить дом за домом, улицу за улицей", - сказал он.

Российские войска также нанесли удары по мостам через реку, протекающую южнее, пытаясь нарушить материально-техническое обеспечение Украины в этом районе.

"Волчанск является крупнейшим населенным пунктом непосредственно у границы, который обеспечит российским силам плацдарм вблизи российского тыла для подготовки и начала второй фазы российской наступательной операции", - говорится в отчете Института изучения войны.

Украинские власти пытаются эвакуировать жителей города, оказавшихся под огнем.

"Ситуация в Украине снова резко ухудшилась из-за массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре и жестокого российского наступления в районе Харькова", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник во время визита в Киев.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что российские оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке Волчанска Харьковской области, чтобы начать уличные бои. Но Силы обороны не дают им это сделать.

По его словам, в направлении Стрелечья - Глубокое Силам обороны удалось почти полностью стабилизировать ситуацию.

Также Силами обороны проводятся работы по улучшению своего положения, то есть выбивание противника с занимаемых им позиций.

Федоренко рассказал, что в рамках одной из таких операций разведывательному батальону 92-й штурмовой бригады совместно с ССО и батальоном "Ахиллес" удалось выбить противника с нескольких позиций, уничтожить противника, который засел, и также несколько представителей, взятых в плен, будут в дальнейшем обменяны на наших ребят, которые сейчас находятся в плену в РФ.

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