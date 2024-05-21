Впрочем, враг потерял опцию атаковать неожиданно, так что Силы обороны всегда готовы к эскалации событий.

Российские оккупанты пытались создать обострение по всей линии государственной границы в Харьковской области и ослабить ресурсы Украины.

Как сообщил основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев, прорывы все же состоялись на двух участках фронта, но силы обороны дали отпор.

"Сейчас идет стабилизация этой линии фронта, дальше нужно выбивать оккупантов", - отметил он, очертив три пункта, почему у Украины были проблемы во время наступления РФ.

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Фортификации

Первая линия обороны была, но не того качества, которого должна была быть. Проблема в том, что ее начали строить за 2-3 месяца до этого наступления на фоне общественного резонанса.

"Руководителей, которые подписывали акт приема фортификаций - сняли. Вопрос - накажут, или как всегда? Я бы давал, как минимум, государственную измену", - отметил военный.

Минирование

Немичев отметил, что это ответственность подразделений, которые стояли 1,5 года на границе, и не подготовили позиции, и областной власти, которая сразу не эвакуировала пограничную зону, позволяла фермерам разминировать поля и не создала из нее крепость.

ТРО

Военный отметил, что этот организм был актуален полгода после полномасштабного вторжения и будет актуален после окончания боевых действий.

"Сейчас это "чемодан без ручки" для Сил Обороны, потому что у них недостаточно тяжелого вооружения, из-за чего они не могут полноценно вести боевые действия. Уважаю ребят, которые там воюют. Однако, по моему мнению, силами ТРО нужно было уже давно усилить боеспособные бригады ВСУ", - отметил он, добавив, что это лишь основные проблемы.

Немичев добавил, что нашим военным удалось вовремя отреагировать и успешно противодействовать врагу.

"Не исключаю, что волны обострения еще будут. Будут пытаться штурмовать другие участки границы, будут мясные штурмы в лоб в Волчанске. Но, то что они уже потеряли - это внезапность. Ее уже не будет. Наши военные готовы", - подытожил он.

Война в Украине ситуация на фронте

Российские оккупанты приблизились к центральной части Волчанска на Харьковщине. Об этом пишет NYT. Отмечается, что заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха заявил, что украинские войска потеряли около 40% города.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силы обороны заставили врага значительно снизить активность на Харьковщине, а также частично вернули позиции, захваченные оккупантами. При этом он отметил, что вблизи северных границ с Харьковской областью враг развернул большую группировку войск.

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