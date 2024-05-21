Сегодня несколько активизировались боевые действия возле Волчанска и Старицы.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в районе Волчанска и Старицы на Харьковщине. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Назар Волошин.

В эфире телеканала "Мы - Украина" он отметил, что захватчики уже 10 раз проводили штурмовые действия с целью захвата украинских оборонительных рубежей. Но наши защитники помешали врагу в направлении населенного пункта Слобожанское.

"Также продолжаются штурмовые действия на севере Волчанска и в районе Старицы. Враг не оставляет попыток прорвать оборону наших украинских подразделений как раз у Липцев, Волчанска и Старицы. Проводит штурмы, сочетая с авиационными ударами. Оккупанты применяют авиацию, идет нанесение ракетно-бомбовых ударов как по Харькову, так и по другим населенным пунктам области. В направлении Стрелечье – Глубокое Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Количество штурмов со стороны оккупантов было значительно меньше, но сегодня несколько активизировались боевые действия у Волчанска и Старицы. Но украинские защитники стоят на пути врага, пытаются не дать противнику вклиниться вглубь обороны", – резюмировал Волошин.

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Российские оккупанты приблизились к центральной части Волчанска на Харьковщине. Об этом пишет NYT. Отмечается, что заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что украинские войска потеряли около 40% города.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силы обороны заставили врага значительно снизить активность на Харьковщине, а также частично вернули позиции, захваченные оккупантами. При этом он отметил, что вблизи северных границ с Харьковской областью враг развернул большую группировку войск.

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