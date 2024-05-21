Пограничники будут вызывать полицию для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Уклонистов со статусом "в розыске", которых поймают на границе, сразу будут отправлять в ТЦК.

Об этом говорится в постановлении правительства №560, которым утвержден Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

В частности, в документе говорится, что руководители органов охраны государственной границы или их структурных подразделений с получением распоряжения о проведении мероприятий мобилизации организуют проведение проверок у лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность, в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

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Указано, что отказывают в пересечении государственной границы (на выезд из Украины) на пунктах пропуска:

в случае отсутствия у лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме);

если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержатся сведения о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию.

Далее в Порядке отмечается, что пограничники "вызывают полицейского для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки в случае наличия в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию".

Мобилизация - к каким штрафам готовиться уклонистам

Как сообщал УНИАН, в Украине также увеличили штрафы за нарушение воинского учета и мобилизации.

Так, 17 мая стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10379, который регулирует меры наказания для уклонистов за военные правонарушения и невыполнение правил мобилизации.

Мент предусматривает за нарушение воинского учета штрафы:

в мирное время - от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время (или повторное нарушение) - от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан - от 5 100 до 8 500 гривен;

для должностных и юридических лиц - от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан - от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен.

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