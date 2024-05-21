Ранее услуга была доступна только в государственном приложении "Дія".

Украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, теперь могут сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія".

"Ваш дом пострадал от российской агрессии - подавайте через "Дію" заявления в международный Реестр убытков и ускоряйте запуск компенсационного механизма. Теперь услуга доступна и в приложении, и на портале "Дія", - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Отмечается, что данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна заплатить за все разрушения и преступления в Украине.

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Министр призвал не медлить и подавать заявление, если ваше жилье повреждено. По его словам, сейчас услуга доступна для украинцев, имеющих Акт о поврежденном имуществе от местных властей.

"В основном это люди, которые подавались на "еВідновлення" в "Дії". Впоследствии подать заявление в международный Реестр убытков сможете и без акта, в частности, если жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий", - пояснил Федоров.

"Дія" - последние новости

25 марта "Дія" стала важной частью передачи и отображения масштабов ущерба от российской агрессии. Украинцы уже с апреля могут через "Дію" подать заявление о поврежденных или уничтоженных квартирах, домах, дачах и т.д., если есть Акт об обследовании от местных властей.

22 апреля в государственном приложении "Дія" запустили продажу двух новых военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам - Бахчисараю и Макеевке.

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