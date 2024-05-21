По словам депутата, сегодня в Украине полиция отвлекается на поиски порнографии у бизнесменов вместо того, чтобы заниматься более важными делами.

Законопроект о декриминализации порнографии в Украине уже готов, но ему не дают ход из-за отсутствия политической воли. Об этом в комментарии УНИАН рассказал соавтор документа народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Преграда одна - это комитет (по вопросам правоохранительной деятельности - УНИАН). Комитет заблокировал этот вопрос. Я, честно говоря, слабо понимаю, почему коллеги считают, что это нормально, когда у нас по 15 представителей полиции проводят обыски, в том числе, у бизнеса, ища порнографический контент. Мне кажется, что сейчас, во время войны, да и в принципе, мы могли бы использовать этот ресурс на значительно более важные нужды", - отметил Железняк.

По его словам, законопроект в целом готов, он поддержан общественными организациями и некоторыми государственными органами.

"Поэтому технически все готово. Осталось политическое решение, которое почему-то комитет не может принять. Это комитет правоохранительной деятельности. Там есть разные мнения. Есть люди, которые поддерживают. Вот мы сейчас ведем с ними переговоры, чтобы все же набрать большинство там", - сказал депутат.

На уточнение, в чем заключается проблема, Железняк высказал мнение, что это вопрос "скрепов". "Там нет логики, там есть какая-то эмоциональная окраска", - отметил он.

Кроме того, на вопрос, о каких потенциально доходах в бюджет может идти речь, парламентарий напомнил, что эти сферы уже облагаются налогами.

"Тот же OnlyFans и тот же Pornhub - они уже платят налоги, причем миллионами долларов в государственный бюджет... Единственная проблема, что если вы украинец - или смотрите такой контент, или вы его поставляете... то вас за это должны посадить. Не могут, а должны посадить по закону. И это абсолютная глупость в XXI веке", - сказал депутат.

Декриминализация порнографии в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии в Украине. Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека был зарегистрирован под номером 9623. Его инициаторами выступили 25 депутатов.

По словам Железняка, уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия (порноместь, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия) и порно с детьми и для детей.

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