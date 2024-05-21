В связи с серьезными проблемами в Украине и на фоне вопросов по финансированию со стороны США, появился новый толчок к разблокированию почти 300 миллиардов долларов российских активов.

Европейский Союз сделал небольшой шаг к выполнению своего обещания "заставить Россию заплатить" за войну в Украине, официально согласившись использовать неожиданные доходы от замороженных российских активов, чтобы предоставить Киеву еще около 3 миллиардов долларов в этом году. Однако появился новый толчок к разблокированию гораздо большей части из почти 300 миллиардов долларов, арестованных в 2022 году, пишет The Washington Post.

Отмечается, что на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен попытается сплотить министров финансов стран "Большой семерки" вокруг предложений выжать больше денег из российских активов. В связи с серьезными проблемами в Украине и на фоне вопросов по финансированию со стороны США, появился новый толчок к разблокированию почти 300 миллиардов долларов арестованных российских активов.

"Жизненно важно и срочно, чтобы мы совместно нашли путь вперед, чтобы разблокировать стоимость российских суверенных активов, иммобилизованных в наших юрисдикциях, в пользу Украины", – сказала Йеллен во время выступления в Германии.

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По словам журналистов, одна из идей, которую выдвинули американские чиновники, заключается в том, чтобы страны G-7 предоставили Украине десятки миллиардов долларов под будущие доходы от замороженных активов. Хотя по плану все еще существуют технические вопросы, эта идея подается как способ быстрее обеспечить среднесрочное финансирование.

Нелегкие следующие шаги

После российского вторжения 2022 года союзники быстро арестовали миллиарды активов российского центрального банка, но так же быстро разделились мнения, что делать с этими деньгами. Некоторые страны, в частности США, с самого начала утверждали, что нужно конфисковать эти активы и использовать их на поддержку Украины. Другие, в частности, Франция и Германия, решительно выступали против этой идеи, ставя под сомнение законность и потенциальное долгосрочное влияние.

Учитывая опасения, ЕС решил начать с использования неожиданных доходов от иммобилизованных активов, а не с полного ареста самих активов. Согласно плану ЕС, страны договорились использовать 90% прибыли, полученной от замороженных активов, на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Остальные 10% пойдут на нелетальную помощь.

Чиновники ЕС считают, что это соглашение, достигнутое с большим трудом, является первым шагом. Главный дипломат блока Жозеп Боррель заявил в марте, что 3 миллиарда долларов в год "не является чем-то чрезвычайным".

Замороженные активы РФ

Ранее УНИАН писал, что США предложили партнерами предоставить Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов. При этом огромные расходы будут возмещены за счет непредвиденных доходов от суверенных российских активов, которые были заморожены и по которым начисляются проценты в основном в Европе.

21 мая Совет Евросоюза одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине. Уже в этом году Киев может получить около 3 млрд евро, 90% этой суммы планируют использовать для поддержки украинской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сумма доходов от замороженных активов Российской Федерации в размере 3 млрд евро в год не сопоставима с ценой самих обездвиженных активов в около 260 млрд евро, и поэтому, нужна полная конфискация.

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