Мужчина ведет активный образ жизни несмотря на солидный возраст.

Даже в 100-летнем возрасте можно бить спортивные рекорды, не говоря уже об обычной поддержке себя в хорошей физической форме. В свои 93 года британец Джон Старбрук вдохновляет всех, кто стремится к активному образу жизни. В свое время он прошел 52 марафона! Даже сегодня его преданность фитнесу непоколебима - он посещает тренажерный зал шесть дней в неделю, чтобы тренировать все тело.

Как пишет The Guardian, Старбрук не просто бегун. Почти восемь десятилетий он был искусным пловцом, оттачивая свои навыки, служа в медицинском корпусе британской армии. Чтобы отметить свое 80-летие, он даже совершил сложный заплыв в одну милю через залив Коривреккан, разделяющий шотландские острова Джура и Скарба. Даже сейчас, когда ему 93, он придерживается строгого распорядка дня, трижды в неделю плавает и занимается водным поло.

"Я не делаю ничего особенного, хотя никогда не курил и не пил много. Моя диета довольно нормальная. У меня утром каша, я ем много овощей и мало жареного. Я думаю, это просто мои гены", - говорит дедуля на вопрос о секрете своего долголетия и физической активности.

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Если так, то, вероятно, хорошие гены достались ему от матери. Джон Старбрук потерял своего папу, Сэмюэля, когда ему было пять месяцев - из-за пневмонии, как он думает, хотя его мама никогда не любила об этом говорить. Мать вышла замуж во второй раз, родила еще одного сына и дочь и прожила до 86 лет. Младший брат Старбрука, Дэвид - серебряный и бронзовый медалист Олимпийских игр 1972 и 1976 годов. Сейчас ему 78 лет, и он все еще занимается спортом.

"Я думал, что продержусь примерно до 70 лет. Когда я был моложе, я думал: "Интересно, буду ли я еще жив в 2000 году". Это было в 1945 году", - вспоминает дедуля.

И, за исключением странной дрожи, никаких других серьезных проблем со здоровьем Джон Старбрук не имеет. У него есть легкий артрит в одном колене, что время от времени не позволяет ему заниматься спортом. Он также принимает препараты для разжижения крови из-за нерегулярного сердцебиения, но, как он говорит: "В таком возрасте мне повезло, что это всё, что у меня есть".

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