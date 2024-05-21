Руководитель бизнеса должен будет отправить ему повестку от ТЦК по почте и показать эти отправления ТЦК.

В случае выполнения работниками дистанционной или надомной работы, в период их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или в командировке работодатель должен отправить им вызовы о необходимости прибыть в ТЦК по почте. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Издание уточняет, что работодатель должен будет направить копию этих приказов (распоряжений) и подтверждающую информацию об осуществлении оповещения в 3-дневный срок в соответствующий ТЦК.

"Так, Кабмин изменил норму о порядке оповещения работодателем сотрудников. ... До изменений о порядке оповещения сотрудников, работающих дистанционно или находящихся в отпуске, речь не шла. Теперь же эти нормы выделены отдельно", - говорится в статье. Видео дня

СМИ отмечает, что также остаются в силе нормы, что работодатель должен в случае получения распоряжения ТЦК:

вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК;

письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа призывников, военнообязанных и резервистов, которые временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или в командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК.

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Скоро повестки в Украине будут присылать по почте. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 мая. В частности, повестка будет направляться в случае неуточнения в течение 60 дней военнообязанным своих данных.

Также УНИАН сообщал, можно ли отказаться от получения повестки. Как рассказал адвокат Роман Ухов, военнообязанный не имеет права отказаться от получения повестки, если она вручается на законных основаниях. При этом процесс вручения повестки всегда фиксируется на камеру.

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