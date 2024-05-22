В регионе возникли проблемы с электроснабжением.

В ночь на среду, 22 мая, российские оккупационные войска атаковали энергетические объекты Сумской области.

В областной военной администрации сообщили о "прилетах" беспилотных летательных аппаратов типа "шахед" по объектам в городах Шостка и Конотоп. В результате атак возникли проблемы с электроснабжением. Сейчас на местах ударов работают все необходимые службы

"Последствия атаки россиян уточняются. Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара. Сохраняем спокойствие, соблюдаем правила безопасности, не игнорируем сигналы воздушной тревоги", - сообщается на странице Сумской ОВА в социальной сети Facebook. Видео дня

Угроза для Сумщины: последние новости

После активизации РФ на Харьковщине глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что оккупанты планировали одновременно наступать и на Сумскую область.

В середине мая в Оперативно-тактической группировке войск "Северск" рассказывали, что в российском городе Суджа, что у границы с Украиной, не фиксировали масштабной группировки оккупантов. В то же время отмечалось, что россияне способны собрать свои силы для активизации на этом направлении.

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