Автомобили выпустят в трех классах: седан класса D, кроссовер класса С и кроссовер класса D.

На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" впервые представили новую линейку автомобилей "Волга", впрочем все авто оказались фактически китайскими разработками. Об этом сообщают российские СМИ.

"У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", - заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, посетивший выставку.

Сообщается, что седан Volga C40 оказался де-факто китайским Changan Raeton Plus. Кроссовер Volga K30 является клоном Changan Oshan X5 Plus, а другой кроссовер - Volga K40 - российская копия Changan Uni-Z.

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От оригинальных китайских моделей новые авто отличает хромированная решетка радиатора, которую называют отсылкой к советской модели ГАЗ-24. На всех трех новых авто использовали бензиновый двигатель мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатую автоматическую коробку передач.

Автомобили получили системы помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали сервисы, которые популярны у российских автовладельцев. Выпуск новых "Волг" планируют начать в 2024 году, с 2025-го - в режиме полного цикла.

Российский автопром: что интересного

Ранее сообщалось, что из-за полномасштабного российского вторжения в Украину и введенных против РФ санкций, производство легковых авто в России в 2022-м обвалилось до исторического минимума.

После того, как страну покинули иностранные автомобильные концерны, производство легковушек снизилось на 67%, до 450 тыс единиц.

Впрочем, российские власти пытаются популяризировать "отечественный" автопором, который теперь фактически является китайским. Как ранее сообщалось, Путин приказал своим чиновникам ездить на "Ладах" и "Москвичах".

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