Высокий рост заболевания ковидом зафиксирован в Москве.

На Российскую Федерацию надвигается новая волна коронавируса. За последнюю неделю численность больных серьезно увеличилась.

Как сообщает The Moscow Times, в РФ за минувшую неделю уровень заболеваемости коронавирусом возрос на 14,7%, а число госпитализаций увеличилось на 34,6%. По данным росСМИ, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией рассказали, что рост госпитализаций имеет место в 55 субъектах РФ, заболеваемости — в 53 регионах.

За неделю выздоровели 11 802 человека, зараженных ковидом, что на 0,8% меньше по сравнению с показателем предыдущей недели. СМИ уточняют, что высокий рост заболевания ковидом зафиксирован в Москве – с 13 по 19 мая количество заболевших составило более 1,9 тыс. человек, что на 54% больше, чем неделей ранее.

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Коронавирус в мире

Как отмечает Financial Times, новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 начали распространяться по всему миру и вызывают опасения относительно летнего всплеска заболеваемости, так как вирус мутирует и угрожает коллективному иммунитету.

В частности, штамм FLiRT был обнаружен в марте и стал доминирующей разновидностью коронавируса в США. По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний, с конца апреля на FLiRT приходятся более 28% инфицированных.

"Тем не менее, с начала года количество заболевших в США упало почти до рекордно низкого уровня. Эксперты, опрошенные Financial Times, не ожидают резкого роста числа госпитализаций, но предупреждают, что этот новый вариант вируса может спровоцировать летнюю волну заболеваемости", — сказано в сообщении.

Вирусолог, профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг предполагает, что повторные прививки могут обеспечить защиту, хотя бы, от тяжелых форм заболевания. В то же время профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта Уильям Шаффнер полагает, что вакцинация не гарантирует защиту от новых вариантов вируса в силу мутации антител.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе варианты штамма FLiRT были обнаружены в 14 странах, а также в Израиле. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявил, что активность ковида "остается низкой" на всем континенте, но в некоторых "отдельных странах" наблюдается увеличение численности заболевших.

Коронавирус: последние новости

Напомним, в мире появился новый вариант коронавируса с оригинальным названием – FliRT. По данным Школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса в США, это название используется для описания целого семейства различных вариантов - включая KP.2, JN.1.7 и любых других варианты, начинающиеся с KP или JN, — которые независимо друг от друга приобрели один и тот же набор мутаций.

Все они являются потомками варианта JN.1, который распространился в мире в течение последних нескольких месяцев.

Ранее стало известно, что компания AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 во всем мире. Это случилось после того, как суд признал, что вакцина Covishield может вызывать редкие побочные эффекты для здоровья. При этом официальной причиной таких действий в компании называют падение спроса.

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