В среду Украину разогреет почти до +30°: где будет горячее всего (карта)

Украину охватила летняя погода.

В среду, 22 мая, температура в Украине продолжит постепенно повышаться. В большинстве областей будет +25°...+27°, а местами на юге и юго-востоке, а также в Винницкой области воздух прогреется до +28°...+29°. На Закарпатье температура упадет до +22°, будет пасмурно, пройдет ливень. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Тернополе 22 мая ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +22°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +12°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +14°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+24°.

В Одессе 22 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +23°.

В Херсоне в среду ночью будет +12°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +26°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +26°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +12°...+25°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +28°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +28°.

Приметы погоды 22 мая

Если ночью поет соловей, то погода будет теплой. Если утром туман, то лето будет грибное.

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