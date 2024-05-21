В среду Украину разогреет почти до +30°: где будет горячее всего (карта)

В среду, 22 мая, температура в Украине продолжит постепенно повышаться. В большинстве областей будет +25°...+27°, а местами на юге и юго-востоке, а также в Винницкой области воздух прогреется до +28°...+29°. На Закарпатье температура упадет до +22°, будет пасмурно, пройдет ливень. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.
- Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +26°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
- В Тернополе 22 мая ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +22°, пасмурно, ливень.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
- В Виннице завтра будет +12°...+28°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду ночью будет +14°, днем +26°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +25°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +27°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +14°...+24°.
- В Одессе 22 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +23°.
- В Херсоне в среду ночью будет +12°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +26°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +12°...+25°.
- В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +28°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +28°.
Приметы погоды 22 мая
Если ночью поет соловей, то погода будет теплой. Если утром туман, то лето будет грибное.