В настоящее время в приложении зафиксировано всего более 1 миллиона авторизаций и 700 тысяч успешных обновлений.

Польша и Германия следующие после Украины по количеству обновлений данных военнообязанными украинцами в приложении "Резерв+".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, сейчас зарегистрировано более 1 000 000 успешных авторизаций в приложении через "Резерв+" и 700 000 успешных обновлений данных онлайн - это в десятки раз больше, чем в ЦНАП и ТЦК вместе взятых.

"Топ-3 маркета по количеству обновлений после Украины: Польша - 1 727, Германия - 1 369, Канада - 443", - сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

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Обновление данных в приложении: что известно о Резерв+

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине вступил в силу Закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, Центре предоставления административных услуг или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+".

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин вчера сообщил, что уже около 260 тысяч украинцев обновили данные через мобильное приложение. По его словам, это в 80 раз больше обновлений, чем через ЦПАУ.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко вчера отметила, что "Резерв+" еще не во всех странах доступен.

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