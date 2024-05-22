Представитель министерства говорит, что они предоставляют оружие для защиты в пределах собственной территории.

Соединенные Штаты Америки не изменили позицию относительно неприменения американского оружия по российской территории.

Так представитель Пентагона Патрик Райдер ответил на просьбу озвучить отношение Вашингтона к возможности украинских атак по территории РФ. "Министр обороны (Ллойд Остин, - ред.) подчеркнул, что наша политика не изменилась", - цитирует его Укринформ.

По словам Райдера, они сосредоточены на обеспечении украинской армии средствами, необходимыми ей для защиты в пределах собственной территории. Он обещает, что Штаты продолжат работу с Украиной и партнерами по этому вопросу.

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Украина хочет бить по территории России - США против

В последнем интервью The New York Times президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты бьют по Украине с позиций недалеко от границы, потому что понимают, что украинская армия не сможет ударить из западного оружия в ответ.

По его словам, Киев неоднократно призывал президента США Джо Байдена и лидеров других стран позволить использовать их оружие для защиты.

Напомним, что вчера американские конгрессмены официально обратились к министру обороны США с просьбой разрешить Украине бить по стратегическим целям в РФ "при определенных обстоятельствах".

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