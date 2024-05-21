Центры предоставления админуслуг не имеют таких функций.

Центры предоставления административных услуг не будут направлять военнообязанных в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки или на прохождение военно-врачебных комиссий. Об этом рассказала директор департамента ЦПАУ г. Киева Наталья Шамрай в эфире КИЕВ24.

"Не перебирали ЦПАУ на себя функции ТЦК, поэтому мы не отправляем в ТЦК, то есть мы не выдаем повесток, мы не размещаем ТЦК в ЦПАУ. Мы не отправляем на ВВК. У нас нет тех функций, которые есть у субъекта предоставления этой услуги", - сказала она.

Поэтому, как подчеркнула Шамрай, мобильное приложение и ЦПАУ - это сервисы по обновлению данных.

Видео дня

Мобилизация в Украине - детали

18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. С этого дня все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных через приложение "Резерв+". Оно будет доступно для загрузки со смартфонов через App Store и Google Play Market.

Согласно постановлению правительства, в случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства. То есть, рассылка повесток по почте начнется с середины июля.

В то же время, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внедрение QR-кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет.

Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

Кроме того, Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года. Отныне все женщины-медики и фармацевты должны стать на воинский учет, если хотят трудоустроиться. Ранее исключенная норма предусматривала, что женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не были не стояли на воинском учете, могут работать как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: