Сейчас страна проводит международное расследование.

В Польше арестовали девять человек, которые подозреваются в диверсиях по заказу РФ. Среди них есть украинцы, поляки и белорусы. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в эфире телеканала TVN24.

"В настоящее время у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиения, поджогов и попыток поджога", - отметил он.

Туск привел пример ситуации во Вроцлаве, где была сорвана попытка поджога лакокрасочного завода. По его словам, это было сделано по указанию российских служб, что неопровержимо доказано.

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Политик добавил, что сейчас продолжается международное расследование.

"Если будет такая возможность или необходимость, мы будем говорить об этом публично. Но сейчас идет не только расследование, но и широкомасштабная акция по ликвидации такого рода угроз. Это также означает задержание любых других потенциальных преступников", - подчеркнул он.

Кроме того, Туск вспомнил и о бывшем премьер-министре Польши Матеуше Моравецком, который в венгерском еженедельнике Mandiner заявил в интервью: "Брюссель - угроза европейской демократии".

Во время разговора Моравецкий отметил, что блокирование Еврокомиссией фондов ЕС было попыткой "повлиять на результат демократических выборов в суверенном государстве-члене", что является "серьезной угрозой для демократии и всего европейского проекта".

В свою очередь нынешний премьер Туск заявил, что такие заявления "хорошо координируются с продвижением и сотрудничеством с антиевропейскими и пророссийскими политическими силами".

"Я не знаю, почему Моравецкий продолжает настойчиво строить этот евроскептический и все более пророссийский фронт в Европе, это непростительно, неприемлемо", - отметил политик.

Диверсии РФ - последние новости

Как писал УНИАН, спецслужбы РФ готовили серию терактов в Киеве. Отмечается, что СБУ задержала агентов российского ГРУ, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

Российские спецслужбы планировали, что взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред мирным жителям.

Также СБУ предотвратила российскую диверсию на стратегически важном объекте "Укрзализныци". В результате операции на Полтавщине "на горячем" были задержаны два агента ФСБ.

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