Эти изменения касаются мужчин – граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением нескольких категорий.

Пограничники начали проверять наличие военно-учетного документа с соответствующей отметкой у определенных категорий граждан. Это может быть отметка об отсрочке от призыва или же непригодности к военной службе с исключением с воинского учета.

Согласно законодательству, определять основания об отсрочке и оформлять ее могут исключительно представители ТЦК и СП, поэтому необходимо иметь бумажный военно-учетный документ. Электронные варианты, в том числе "Резерв+", пограничники не будут принимать, отметил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"С 18 мая мы начали проверять наличие военного-учетного документа с соответствующей отметкой у определенных категорий граждан. Речь идет о мужчинах, гражданах Украины от 18 до 60 лет. Эта категория граждан должна иметь при себе вместе с паспортом и военно-учетный документ, и предъявить его по требованию, в том числе, сотрудников Госпогранслужбы, как в пограничной полосе, так в контролируемом пограничном районе и собственно, на пунктах пропуска через государственную границу", – акцентировал Демченко. Видео дня

Также человеку стоит поинтересоваться есть ли информация о нем в системе "Оберіг". Пограничники еще с марта наладили информационный взаимообмен с Минобороны Украины.

"Наши сотрудники имеют доступ к базе "Оберіг" по отдельной информации, чтобы проверить дополнительно, не является ли документ, например, поддельным или внесена ли та информация, которая указана в документе, в систему "Оберіг", – добавил он.

У каких категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа

По словам Демченко, такие проверки будут касаться, в частности, забронированных на период мобилизации и на военное время.

"Также лиц, которые признаны военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе и исключены с воинского учета по состоянию здоровья; лиц, у кого на иждивении есть трое или более детей в возрасте до 18 лет, или кто самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет. Кроме того, мужчин, у кого есть ребенок до 18 лет и у кого жена проходит военную службу по одному из видов военной службы Украины. Также у других категорий граждан, которые определены в ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ведь именно эта статья определяет отсрочку от призыва", – пояснил представитель ГПСУ.

Однако есть категории граждан, у которых на пунктах пропуска пограничники таких документов не требуют. Так, с 18 мая не проверяют наличие военно-учетного документа у лиц с инвалидностью, у людей, которые сопровождают лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью.

"Также не проверяем на данный момент этот документ у лиц, осуществляющих перевозки гуманитарной помощи, или у водителей, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров, работников железной дороги или представителей авиационной и морской отрасли. Это те категории, которые прописаны в правилах пересечения границы отдельными пунктами, которые четко определяют порядок их пересечения государственной границы", – отметил Демченко.

Представитель ГПСУ добавил, что других изменений в правила пересечения границы пока нет.

"К тому же, еще не внесены изменения в постановление правительства, которое регламентирует порядок пересечения государственной границы гражданами Украины. Стоит понимать, что скорее всего, в ближайшее время это может быть сделано. И для определенных категорий граждан может быть изменена возможность или условия пересечения границы. Когда это будет сделано, то конечно мы об этом проинформируем и разъясним, какие будут необходимые документы, и какие изменения произошли", – добавил он.

Мобилизация в Украине: важные новости

Согласно постановлению правительства № 560, утверждающему Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, в случае выявления на границе военнообязанных граждан со статусом "в розыске", их будут отправлять в ближайший ТЦК и СП. Для административного задержания такого лица и доставки в территориальные центры комплектования пограничники будут вызывать полицию.

Стоит отметить, что с 18 мая в течение 60 дней обновить свои учетные данные обязаны все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Это можно сделать непосредственно в ТЦК и СП или Центре предоставления административных услуг. Также украинцы могут обновить данные в онлайн-режиме через мобильное приложение "Резерв+".

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