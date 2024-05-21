Курс гривни к евро установлен на уровне 43,26 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 22 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,81 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 43,26 грн/евро, то есть гривня ослабла на 18 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,80/39,82 грн/долл., евро – 43,26/43,27 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 21 мая, вырос на 5 копеек – до 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 43,50 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар подоро жал на 5 копеек и составляет 40,03 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,94 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 43,55 грн/евро (курс продажи – 43,40 грн/евро).

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