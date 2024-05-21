Ранний лук начали завозить из стран Центральной Азии.

В Украине начали снижаться цены в сегменте качественного лука, поскольку с прошлой недели в Украину начали поступать оптовые партии нового урожая из Узбекистана и Азербайджана, сообщают аналитики EastFruit.

"По информации участников рынка, украинские производители, которым удалось сохранить запасы лука урожая 2023 года, по-прежнему пытались на прошлой неделе повышать отпускные цены. Учитывая дефицит лука, это им удавалось вплоть до четверга. Однако ближе к выходным ситуация начала меняться и цены на качественный лук заметно "просели", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на крупнейшей региональной торговой площадке EF Trade Platform, лук подешевел до 20-28 грн за кг (50-70 центов США) по сравнению с 25-30 грн/кг (64-75 центов США) неделей ранее.

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По словам аналитиков, учитывая избыток лука на рынке Узбекистана и других стран Центральной Азии, поставки продукции на рынок Украины из этих стран будут выгодными, даже если цены на рынке Украины продолжат снижаться.

"Соответственно, именно эту тенденцию, вероятнее всего, мы и увидим на рынке Украины в ближайшие недели", – прогнозируют аналитики.

Цены на овощи в Украине

13 мая стало известно, что цены на овощи резко пошли вверх. Но эта тенденция касается только овощей старого урожая. Овощи нового урожая продолжали дешеветь.

По состоянию на 17 мая тепличные комбинаты Украины продавали огурец по 20-60 грн/кг, что в среднем на 28% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

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