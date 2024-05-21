Программой уже воспользовались более 57 тысяч украинцев.

Сегодня правительство выделило из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии более 428 млн грн на продолжение реализации программы "еВідновлення". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

"Это средства для компенсаций гражданам стоимости сделанных ремонтов в домах, пострадавших от войны", - отметил он.

По словам Шмыгаля, программа "еВідновлення" успешно воплощается в жизнь уже год. За это время программой воспользовались более 57 тысяч украинцев, которые получили от государства более 11 млрд грн.

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"Из них 5,8 млрд грн - это средства на ремонты и еще 5,6 млрд грн - на покупку недвижимости через жилищный сертификат. Сейчас 2800 семей таким образом приобрели себе жилье", - сказал премьер.

Программа "еВідновлення" - последние новости

Сегодня, 21 мая, появился сервис для украинцев, пострадавших от российской агрессии. В частности, теперь есть возможность подавать заявки о поврежденном или уничтоженном имуществе в международный Реестр убытков на портале "Дія". Ранее услуга была доступна только в приложении "Дія".

С апреля украинцы получили возможность через "Дію" подать заявление о поврежденном жилье - уничтоженные квартиры, дома, дачи и т.д., если есть Акт об обследовании от местных властей.

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