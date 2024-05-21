Война, которую российский диктатор Путин начал против Украины, делает невозможным проведение выборов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Владимир Зеленский является легитимным и законным президентом, потому что во время военного положения выборы невозможны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бербок сказала на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Глава МИД Германии подчеркнула, что Украина желает быть свободной, не оккупированной страной, но единственный, кто делает невозможным проведение выборов - это российский президент Владимир Путин, который напал на Украину.

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"Всем четко понятно, что Владимир Зеленский является правомерным и легитимным президентом Украины", - подчеркнула Бербок.

Она отметила, что все задачи будут вместе решаться. В частности, Германия будет помогать в проведении реформ в Украине.

"Конституция не только Украины, но и других стран, говорит, что во время военного положения нельзя проводить выборы. Это, например, записано и в Основном законе Германии: что каденция продолжается во время военного положения и только после шести месяцев завершения войны можно организовать выборы", - подчеркнула Бербок.

Она считает "низкой игрой" сначала начать войну, сделать невозможным выборы, а потом распространять нарратив о том, что якобы президент нелегитимен, потому что не переизбран.

Легитимность Зеленского

Как известно, 20 мая 2024 года прошло пять лет со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

С целью дискредитации Украины российские спецслужбы пытаются реализовать многотоварную операцию "Майдан-3" и ведут дезинформационную кампанию о якобы "нелегитимности" власти в Украине. Методика кампании - традиционная для российских спецслужб: поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить Украину с союзниками, распространить в обществе всевозможные "теории заговора".

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