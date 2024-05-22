Отмечается, что правительство выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к европейскому в части акцизного налога.

Кабинет министров Украины предлагает повысить акциз на топливо. Основатель группы компании "Прайм" Дмитрий Левушкин прогнозирует, что его стоимость на АЗС может вырасти до 75-80 гривень за литр.

Такое мнение он высказал в эфире "Суспільне. Студия". По его словам, правительство выполняет рекомендацию ЕС по приближению законодательства Украины к европейскому в части акцизного налога. Она касается прежде всего внутриукраинских налогов и сборов.

"Ее можно было бы отсрочить, однако она оказалась очень своевременной, ведь нужно как-то наполнять бюджет и поэтому правительство, долго не колеблясь, приняло решение увеличить акциз на топливо", – отметил Левушкин.

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Когда эта директива ЕС будет выполнена, топливо в Украине будет стоить, как в Европе, говорит он.

"Цена на бензин, дизель будет составлять где-то 1,6 – 1,8 доллара. У нас мы выйдем где-то на 75-80 гривень за литр. По другому закону также в июле этого года где-то на 4 гривни вырастет стоимость автогаза и будет каждые полгода еще примерно на гривню расти", – объяснил эксперт.

Повышение акциза на топливо в Украине: что известно

Недавно Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №11256 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога. Речь идет, в частности, об акцизном налоге на топливо.

На бензины предлагают установить ставку в размере 359 евро за 1000 л, на газойли (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 л, а на сжиженный газ – 277 евро за 1000 литров.

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